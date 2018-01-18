Kerimcan Durmaz kabadayı oldu

2016’da çektiği videolarla şöhret olan, sonra DJ
’lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz
, kabadayı taklidi yaptığı videosunu sosyal medyaya yükledi.
Durmaz, 'kabadayı' videosu ile hayranlarını gülme krizine soktu.
'BENİ ÇEKEMİYORLAR'
Geçtiğimiz salı günü Kerimcan Durmaz
,Bostancu Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Dumaz'a sahne şovunda yakın arkadaşları Caner Çalışlar
ve Samet Liçina
eşlik etti.
Kerimcan Durmaz “Muazzez Abacı sizin burada çıkacağınızı öğrenince kendi konserini iptal etti. Sanatçının bu tavrını nasıl karşıladınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Beni hiç çekemiyorlar. Hep kıskanıyorlar! Gördüğünüz gibi ablanız star bebeğim.”
Kerimcan Durmaz Bostancı'yı salladı
Kerimcan Durmaz'la aynı yerde sahneye çıkmak istemeyen Muazzez Abacı, konserini iptal etti
Mine Bozkurt