Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Kerimcan Durmaz kabadayı oldu

DJ Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı 'kabadayı' videosu ile yine çok konuşuldu

18 Ocak 2018, Perşembe 18:41
Kerimcan Durmaz kabadayı oldu
2016’da çektiği videolarla şöhret olan, sonra DJ’lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz, kabadayı taklidi yaptığı videosunu sosyal medyaya yükledi. 

Durmaz, 'kabadayı' videosu ile hayranlarını gülme krizine soktu.

'BENİ ÇEKEMİYORLAR'


Geçtiğimiz salı günü Kerimcan Durmaz,Bostancu Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Dumaz'a sahne şovunda yakın arkadaşları Caner Çalışlar ve Samet Liçina eşlik etti.



Kerimcan Durmaz “Muazzez Abacı sizin burada çıkacağınızı öğrenince kendi konserini iptal etti. Sanatçının bu tavrını nasıl karşıladınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Beni hiç çekemiyorlar. Hep kıskanıyorlar! Gördüğünüz gibi ablanız star bebeğim.”


Kerimcan Durmaz Bostancı'yı salladıKerimcan Durmaz Bostancı'yı salladı

Kerimcan Durmaz'la aynı yerde sahneye çıkmak istemeyen Muazzez Abacı, konserini iptal ettiKerimcan Durmaz'la aynı yerde sahneye çıkmak istemeyen Muazzez Abacı, konserini iptal etti


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Örnek bir 'First Lady' Banu Türkoğlu

Örnek bir 'First Lady' Banu Türkoğlu
Onu 12 yaşındayken tanımıştık şimdi 40 yaşında bir baba

Onu 12 yaşındayken tanımıştık şimdi 40 yaşında bir baba
Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu! (Seda Sayan'a konuk oldu)

Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu! (Seda Sayan'a konuk oldu)
Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Kerimoğlu (Etkin Ünal) kimdir?

Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Kerimoğlu (Etkin Ünal) kimdir?
Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?

Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?
Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı! (Eski aşkı Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?

Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı! (Eski aşkı Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?
Canlı müzik hayatını Can'landırmaya geliyor

Canlı müzik hayatını Can'landırmaya geliyor
Damla Can Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu (Damla Can kimdir?)

Damla Can Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu (Damla Can kimdir?)
Hamile çocuklarla ilgili skandala ünlüler tepki gösterdi

Hamile çocuklarla ilgili skandala ünlüler tepki gösterdi
Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?

Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?
İrem Sak kimdir?

İrem Sak kimdir?