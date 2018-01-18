Kerimcan Durmaz kabadayı oldu

'BENİ ÇEKEMİYORLAR'

Kerimcan Durmaz Bostancı'yı salladı

Kerimcan Durmaz'la aynı yerde sahneye çıkmak istemeyen Muazzez Abacı, konserini iptal etti

Mine Bozkurt

2016’da çektiği videolarla şöhret olan, sonra’lik yapmaya başlayan, kabadayı taklidi yaptığı videosunu sosyal medyaya yükledi.Durmaz, 'kabadayı' videosu ile hayranlarını gülme krizine soktu.Geçtiğimiz salı günü,Bostancu Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Dumaz'a sahne şovunda yakın arkadaşlarıveeşlik etti.Kerimcan Durmaz “Muazzez Abacı sizin burada çıkacağınızı öğrenince kendi konserini iptal etti. Sanatçının bu tavrını nasıl karşıladınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Beni hiç çekemiyorlar. Hep kıskanıyorlar! Gördüğünüz gibi ablanız star bebeğim.”