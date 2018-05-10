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Kerimcan Durmaz, Kemer'de sahneye çıktı

DJ Kerimcan Durmaz, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir gece kulübünde sahneye çıktı. Durmaz, dansçılarla birlikte dans da etti.

Kerimcan Durmaz, Kemer'de sahneye çıktı
Kemer merkezdeki Club Aura'da dün gece sahneye çıkacak Kerimcan Durmaz için hayranları saat 23.00'ten itibaren gece kulübüne geldi. Konsere çoğunluğu yerlilerden oluşan çok sayıda tatilci ilgi gösterdi. Tatilciler konser öncesi DJ'lerin çaldığı müzikler ve go- go dansçısı kızların şovlarıyla eğlendi.

Kerimcan Durmaz saat 02.00 sıralarında sahneye çıktı. Gece kulübündekiler Durmaz'ı yakından görmek, fotoğraf ve görüntüsünü çekebilmek için DJ kabinine yaklaştı. Kerimcan Durmaz, gecenin ilerleyen saatlerinde kulübün go- go dansçılarıyla birlikte ve kabinde dans etti.


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