Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Kerimcan Durmaz sesiyle büyüledi!

İbrahim Tatlıses'le özdeşleşen "Seni Sana Bırakmam" isimli parçayı seslendiren Kerimcan Durmaz, yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı

10 Şubat 2018, Cumartesi 13:09
Kerimcan Durmaz sesiyle büyüledi!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Danla Bilic'e makyaj yaptı. Danla Bilic Kerimcan'ın kendisine makyaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaştı.

Videoda Kerimcan'ın Danla'ya yaptığı makyajdan çok şarkı söylemesi dikkat çekti. 


KERİMCAN'DAN 'SENİ SANA BIRAKMAM' PERFORMANSI


Kerimcan Durmaz, İbrahim Tatlıses'le özdeşleşen "Seni Sana Bırakmam" isimli parçayı seslendirdi. Paylaştığı videolarda yeteneğini sergilemekten geri kalmayan Kerimcan Durmaz, bu kez sesiyle izleyen herkesi büyüledi.



Sosyal medyada Kerimcan'ın şarkı söylemesi şu sözlerle yorumlandı:

-Sese bak be!
-E baya güzel söylüyor.
-Bir şarkı söylemediğin kalmıştı.
-Vicdansız sesin de mi güzel?!
-Vay be daha neler göreceğiz...

İşte Kerimcan Durmaz'ın eviİşte Kerimcan Durmaz'ın evi
Kerimcan Durmaz kabadayı olduKerimcan Durmaz kabadayı oldu
Kerimcan Durmaz: Beni hiç çekemiyorlarKerimcan Durmaz: Beni hiç çekemiyorlar


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Oyuncu Rob Delaney'in 2 yaşındaki oğlu, kanserden öldü

Oyuncu Rob Delaney'in 2 yaşındaki oğlu, kanserden öldü
Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu

Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu

TV yıldızı Charlotte Crosby, elbiseden göğsü çıkmasın diye uğraştı ama...

TV yıldızı Charlotte Crosby, elbiseden göğsü çıkmasın diye uğraştı ama...
Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularının aylık maaşları

Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularının aylık maaşları

Siz yakıştıramıyorsunuz ama benim gönlüm onu seçti

Siz yakıştıramıyorsunuz ama benim gönlüm onu seçti
Ece Doğulu ve Serpil Doğulu yeni yaşlarını birlikte kutladı

Ece Doğulu ve Serpil Doğulu yeni yaşlarını birlikte kutladı
Gökhan Özoğuz'un yeni stili

Gökhan Özoğuz'un yeni stili
Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a ettiği sürpriz evlilik teklifinin nedeni belli oldu

Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a ettiği sürpriz evlilik teklifinin nedeni belli oldu
Yeşilçam kadınlarının bilinmeyen hikayeleri (Feri Cansel sevgilisi tarafından öldürüldü!)

Yeşilçam kadınlarının bilinmeyen hikayeleri (Feri Cansel sevgilisi tarafından öldürüldü!)
Beyaz Show'da Aşkım Kapışmak geceye damga vurdu

Beyaz Show'da Aşkım Kapışmak geceye damga vurdu
Çağatay Ulusoy'un partneri Leyla Lydia Tuğutlu (Benden Duymuş Olmayın)

Çağatay Ulusoy'un partneri Leyla Lydia Tuğutlu (Benden Duymuş Olmayın)