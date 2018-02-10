Kerimcan Durmaz sesiyle büyüledi!



KERİMCAN'DAN 'SENİ SANA BIRAKMAM' PERFORMANSI

İşte Kerimcan Durmaz'ın evi

Kerimcan Durmaz kabadayı oldu

Kerimcan Durmaz: Beni hiç çekemiyorlar

Elif Bayram

Sosyal medya fenomenimakyaj yaptı. Danla Bilic Kerimcan'ın kendisine makyaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaştı.Videodayaptığı makyajdan çok şarkı söylemesi dikkat çekti.Kerimcan Durmaz,özdeşleşenisimli parçayı seslendirdi. Paylaştığı videolarda yeteneğini sergilemekten geri kalmayan Kerimcan Durmaz, bu kez sesiyle izleyen herkesi büyüledi.-Sese bak be!-E baya güzel söylüyor.-Bir şarkı söylemediğin kalmıştı.-Vicdansız sesin de mi güzel?!-Vay be daha neler göreceğiz...