Kerimcan Durmaz sesiyle büyüledi!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Danla Bilic'e
makyaj yaptı. Danla Bilic Kerimcan'ın kendisine makyaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaştı.
Videoda Kerimcan'ın Danla'ya
yaptığı makyajdan çok şarkı söylemesi dikkat çekti.
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isimli parçayı seslendirdi. Paylaştığı videolarda yeteneğini sergilemekten geri kalmayan Kerimcan Durmaz, bu kez sesiyle izleyen herkesi büyüledi.
Sosyal medyada Kerimcan'ın şarkı söylemesi şu sözlerle yorumlandı:
-Sese bak be!
-E baya güzel söylüyor.
-Bir şarkı söylemediğin kalmıştı.
-Vicdansız sesin de mi güzel?!
-Vay be daha neler göreceğiz...
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Elif Bayram