Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci birbirlerini sildi

Instagram sayfası gazetemagazin'in paylaşımına göre; ''Sosyal medya fenomenlerinin dostluğu bitti... Fenomen Dj Kerimcan Durmaz ve meslektaşı Selin Ciğerci, birbirlerini takipten çıkartarak sevenlerinin kafasını karıştırdı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin bu hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci’nin küslüğüne sebep nedir şimdilik bilinmiyor... Selin Ciğerci'den bekarlara öğüt: Sakın evlenmeyin Selin Ciğerci'yi aldatan futbolcu Gökhan Çıra konuştu