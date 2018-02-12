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Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci birbirlerini sildi

Son zamanların fenomeni Kerimcan Durmaz ve yakın arkadaşı Selin Ciğerci arasında neler oluyor?

Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci birbirlerini sildi
Instagram sayfası gazetemagazin'in paylaşımına göre; ''Sosyal medya fenomenlerinin dostluğu bitti... Fenomen Dj Kerimcan Durmaz ve meslektaşı Selin Ciğerci, birbirlerini takipten çıkartarak sevenlerinin kafasını karıştırdı.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin bu hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci’nin küslüğüne sebep nedir şimdilik bilinmiyor...


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