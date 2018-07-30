Paylaşımlarıyla milyonların dikkatini çeken Kerimcan Durmaz'ın arabasının lastiği patladı. Durumu erken fark eden Kerimcan ve yanındakiler arabayı durdurup lastiği kontrol etti. Kerimcan Durmaz ise lastiğin görüntüsünü çekip takipçilerine korkutan haberi verdi.

''NAZARIN BU KADARI''

Kerimcan Durmaz, olayı, "Bakar mısınız ya ne oldu? Lastiğimiz yolda patladı, böyle bu halde şimdi, şaka gibi gerçekten nazarın bu kadarı" diyerek Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı.

İŞTE KERİMCAN DURMAZ'IN PAYLAŞIMI:



