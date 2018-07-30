Kerimcan Durmaz'ın arabasının lastiği patladı

Mayolu pozuyla gündem olan DJ Kerimcan Durmaz'ın arabasının trafikteyken lastiği patladı. Instastory'den haberi takipçileriyle paylaşan Kerimcan Durmaz "Nazarın bu kadarı" yorumunu yaptı

30 Temmuz 2018, Pazartesi 16:43 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2018, Pazartesi 16:52
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Paylaşımlarıyla milyonların dikkatini çeken Kerimcan Durmaz'ın arabasının lastiği patladı. Durumu erken fark eden Kerimcan ve yanındakiler arabayı durdurup lastiği kontrol etti. Kerimcan Durmaz ise lastiğin görüntüsünü çekip takipçilerine korkutan haberi verdi.

''NAZARIN BU KADARI''

Kerimcan Durmaz, olayı, "Bakar mısınız ya ne oldu? Lastiğimiz yolda patladı, böyle bu halde şimdi, şaka gibi gerçekten nazarın bu kadarı" diyerek Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı.

İŞTE KERİMCAN DURMAZ'IN PAYLAŞIMI:


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