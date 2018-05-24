Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ve yakın arkadaşlarının halı sahada çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

"NAMIMIZ YEŞİL SAHADA YÜRÜYECEK"

Samet Liçina, instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Bundan sonra namımız yeşil sahalarda yürüyecek" notunu düştü.

"HALİME BAK PES"

Kaleci pozu veren Caner Çalışır iseyakın arkadaşının paylaşımına "Halime bak pes. Yakında" mesajını yazdı. Çalışır'ın futbol topunu lüks bir markanın çantasına koyması da dikkatlerden kaçmadı.

REKLAM İÇİN Mİ BULUŞTULAR?

Halı sahada poz veren fenomenlerin, bir reklam çekimi için bir araya gelip gelmediği merak konusu oldu.