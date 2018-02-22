Kerimcan kanal açıyor!



KERİMCAN DANLA'YA MI ÖZENDİ?

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Elif Bayram

YouTube kanalının fragmanı içinkamera karşısına geçti.ünlü olmadan önce kozmetik ürünler satan mağazalarda makyözlük yapıyordu.Geçen haftalarda sosyal medya fenomeniYouTube kanalına konuk oldu ve Danla'ya makyaj yaptı. Danla Bilic Kerimcan'ın kendisine makyaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaştı.ile görüştükten sonra YouTube kanalı açmaya karar verince sosyal medyada da dedikodular gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları Kerimcan'ın bu hamlesini 'Kerimcan Danla'ya özendi' şeklinde yorumladı.Öte yandan Kerimcan'ın üzerindeki tilki kürkü 8 bin TL'ye satılıyor.