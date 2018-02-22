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Kerimcan kanal açıyor!

Sosyal medya fenomeni, DJ Kerimcan Durmaz Youtube kanalı açmaya karar verdi

Kerimcan kanal açıyor!
Kerimcan Durmaz YouTube kanalının fragmanı için İstinyePark’taki ‘Markalar Sokağı’nda kamera karşısına geçti.

Kerimcan ünlü olmadan önce kozmetik ürünler satan mağazalarda makyözlük yapıyordu.


KERİMCAN DANLA'YA MI ÖZENDİ?


Geçen haftalarda sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Danla Bilic'in YouTube kanalına konuk oldu ve Danla'ya makyaj yaptı. Danla Bilic Kerimcan'ın kendisine makyaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaştı.



Kerimcan, Danla ile görüştükten sonra YouTube kanalı açmaya karar verince sosyal medyada da dedikodular gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları Kerimcan'ın bu hamlesini 'Kerimcan Danla'ya özendi' şeklinde yorumladı.

KERİMCAN TİLKİ KÜRKÜ GİYDİ


Öte yandan Kerimcan'ın üzerindeki tilki kürkü 8 bin TL'ye satılıyor.



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