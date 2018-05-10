Kerkük'te güvenlik güçlerinin oy kullanma işlemi başladı

Irak'ın Kerkük kentindeki güvenlik mensupları, genel seçimler için oy kullanmaya başladı

Kerkük'te güvenlik güçlerinin oy kullanma işlemi başladı
Irak'ın Kerkük kentindeki güvenlik birimi mensupları, genel seçimler için açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Kerkük kent merkezindeki Vasıti semtinde bulunan Kuteybe bin Müslim okulunda açılan seçim merkezi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturan güvenlik mensupları, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında oylarını kullanmaya devam ediyor.

  Irak Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Bürosu Basın Sorumlusu Abdulbasıt Derviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'te de güvenlik birimi mensupları oylarını yerel saatle 18:00'a kadar kullanabilecek.'' dedi.

Güvenlik güçlerinin oylarını kullanabilmeleri için kentin iç ve dış bölgelerinde seçim merkezleri açıldığını aktaran Derviş, ''Güvenlik güçleri, Kerkük kent merkezinde ve dışında kurulan 19 seçim merkezinde oylarını kullanabilecekler. Herkes daha önce kaydı bulunan merkezlerde oyunu kullanacak." diye konuştu.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülkede nüfus bazındaki dağılıma göre Kerkük 13 milletvekili çıkarabiliyor.


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