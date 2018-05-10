Kerkük'te güvenlik güçlerinin oy kullanma işlemi başladı

Can Hakman

ınkentindeki güvenlik birimi mensupları, genel seçimler için açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.kent merkezindeki Vasıti semtinde bulunan Kuteybe bin Müslim okulunda açılan seçim merkezi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturan güvenlik mensupları, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında oylarını kullanmaya devam ediyor., AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'te de güvenlik birimi mensupları oylarını yerel saatle 18:00'a kadar kullanabilecek.'' dedi.Güvenlik güçlerinin oylarını kullanabilmeleri için kentin iç ve dış bölgelerinde seçim merkezleri açıldığını aktaran Derviş, ''Güvenlik güçleri, Kerkük kent merkezinde ve dışında kurulan 19 seçim merkezinde oylarını kullanabilecekler. Herkes daha önce kaydı bulunan merkezlerde oyunu kullanacak." diye konuştu.37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülkede nüfus bazındaki dağılıma göre Kerkük 13 milletvekili çıkarabiliyor.