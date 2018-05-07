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Kerkük'te Mahmut Tuncer ve Muazzez Ersoy'dan Türkmenlere konser

Irak'ın Kerkük kentine gelen ses sanatçıları Mahmut Tuncer ve Muazzez Ersoy, Türkmenlere ve Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) destek konseri verdi

Kerkük'te Mahmut Tuncer ve Muazzez Ersoy'dan Türkmenlere konser
Kerkük'teki El-Savra stadyumunda düzenlenen konsere, Irak Türkmen  Cephesi Başkanı Erşet Salihi ve Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde  yarışacak ITC'nin 18 milletvekili adayı ve çok sayıda Kerküklü katıldı.

Vatandaşlar ellerindeki Irak ve Türkmen bayraklarıyla konsere iştirak  etti.
 
Konserin açılış konuşmasını yapan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet  Salihi, Irak Türkmen Cephesi olarak Türkmen birliğini sadece slogan değil sahada  da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
 
Salihi, Irak parlamento seçimleri için Kerkük'te oluşturdukları  listenin tüm Türkmenleri kucaklayan ve birleştiren bir liste olduğuna dikkati  çekti.
 
Daha sonra sahneye çıkan ses sanatçısı Mahmut Tuncer, Türkmenlerin  seçimlere yoğun şekilde katılmalarını desteklemek için Kerkük'e geldiklerini  belirtti.
 
Muazzez Ersoy da ilk kez Kerkük'e geldiğini ve büyük bir mutluluk  duyduğunu söyledi. Ersoy, bundan sonra da bu tür etkinliklere katılmayı ve  Kerküklüler arasında olmayı çok istediğini kaydetti.


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