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Kerkük'te mayın patlaması: 3 kişi hayatını kaybetti

Kerkük'ün doğusundaki Havice ilçesindeki mayın patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti

12 Mayıs 2018, Cumartesi 20:03
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ÖĞLEN SAATLERİNDE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI


Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal,  yaptığı açıklamada, "Kerkük’ün güneyindeki El-Han bölgesinde iki yerde meydana gelen mayın patlamasında 6 güvenlik mensubu öldü." dedi.

Saldırıların sandık başına giden seçmenleri engellemek ya da korkutmak amaçlı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Kemal, "Terör örgütü DEAŞ kalıntıları tarafından yapılan saldırılarda 3 polis memuru da yaralandı.Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaşamını yitirenlerin bölgede görev yapan Sünni Haşdi Aşairi ve Federal Polis güçlerinden olduklarını kaydetti.

 

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