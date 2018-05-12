Kerkük'te mayın patlaması: 3 kişi hayatını kaybetti

SABAH SAATLERİNDE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Mine Bozkurt

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük’ün güneyindeki El-Han bölgesinde iki yerde meydana gelen mayın patlamasında 6 güvenlik mensubu öldü." dedi.Saldırıların sandık başına giden seçmenleri engellemek ya da korkutmak amaçlı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Kemal, "Terör örgütü DEAŞ kalıntıları tarafından yapılan saldırılarda 3 polis memuru da yaralandı.Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaşamını yitirenlerin bölgede görev yapan Sünni Haşdi Aşairi ve Federal Polis güçlerinden olduklarını kaydetti.Ayrıntılar geliyor...