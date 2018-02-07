Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyen Ali Elmas, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi'den suikastin hemen sonrası sert tepki geldi. Salihi, "Dünyaya, 'artık Türkmenleri görmezden gelmeyin' diye sesleniyoruz." dedi.

Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast
Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyen Ali Elmas, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Elmas, kent merkezinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kerkük polisi, olayla ilgili inceleme başlattı.
 

TÜRKMEN LİDERDEN DÜNYAYA ÇAĞRI


Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, Irak'ta Türkmenlere yönelik öldürme ve tehditlerin sürdüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: Dünyaya, 'artık Türkmenleri görmezden gelmeyin' diye sesleniyoruz.



Kerküklü bazı Türkmen akademisyenler ve Türkmen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Elmas'ın saldırı sonrası çekilen fotoğrafını sosyal medya aracılığıyla paylaşarak, Türkmenlere yönelik saldırı eylemlerinin son bulmasını istedi.

Türkiye, Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen akademisyen Ali Elmas'ın uğradığı silahlı saldırıyı kınadı.


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