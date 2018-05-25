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Kerkük'te güvenlik güçleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda 8 intihar eylemcisi öldürüldü. Operasyonda 4 polis yaralandı.

25 Mayıs 2018, Cuma 09:21
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Irak'ın Kerkük kentinde, güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 1'i kadın 8 intihar eylemcisinin öldüğü, 4 polisin de yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda 8 intihar eylemcisinin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

Kentin güneyindeki Rıyad kasabası yakınında güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sırasında bölgede gizlenen DEAŞ'lılar ile çatışmaya girdiklerini anlatan Kemal, çatışma sırasında 1'i kadın 8 intihar eylemcisinin üzerlerindeki patlıyıcıları infilak ettirdiğini ve intihar saldırıları sonucu 4 polisin yaralandığını söyledi.

AA

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