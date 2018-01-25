Keşan’da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Keşan’da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Kaza, Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

UYARI TABELASINA ÇARPTI


Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden Keşan istikametine giden Fahrettin Yücelen yönetimindeki 22 RF 107 plakalı cip, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerinin yola bıraktığı uyarı tabelasına çarptı.

ANİ FREN YAPINCA ARKADAKİ ARAÇ ÇARPTI


Bu sırada arkasından gelen Bülent Yılmaz idaresindeki 59 KC 588 plakalı hafif ticari araç, cipe çarpmamak için ani fren yaptı. Fren yapan araca ise arkasından gelen Metin Kahraman yönetimindeki 59 LY 733 plakalı otomobil çarparak, şarampole girdi.


Önündeki araçların çarpıştığını gören Servet Akkütük yönetimindeki 22 FV 780 plakalı kamyonet ise sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu duble yolu ayıran su kanalına devrildi.

Kazada 59 LY 733 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kahraman (70) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yağmur Yılmaz (6), Batuhan Yılmaz (7), Rivayet Kahraman (67), Ahmet Aksu (56), Hatice Yıldız (56), Hamdiye Almadık (58) ve Hayriye Bayar (44) yaralandı.


Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Durumu ağır olan Metin Kahraman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ve jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


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