Keşan ve Manisa'da vicdansızlık! Bunu yapanlar insan olamaz

'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



6 KÖPEK YAVURUSU BULUNDU



'CANİLER BULUNMALI VE İFŞA EDİLMELİ

Haber Merkezi

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin '' olarak adlandırdığı hayvan barınağına, kapılardaki asma kilitleri kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kulübelere zarar verdi.Kulübelere zaran veren kişi ya da kişiler, barınakta bulunan 3 köpek yavrusundan birinin başını taşla ezerek, birini beton zemine vurarak, diğerini ise bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde barınağa gelen dernek yetkilileri, duruma polise bildirdi.Polis olay yerinde inceleme yaparken, KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, gözyaşları arasında duruma tepki gösterdi.Gece, yavru köpeklerin kaldığı kulübenin kapısını kırıp köpekleri saldığını gördüklerini belirten Cebeci, "Kafeslerin içerisine taş fırlatmışlar. Bir tanesini de kesmişler. Her tarafı talan etmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Biz beraber olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar zarar vermenin anlamı nedir?Kişinin kişiye kastı olabilir ama bu hayvanlara kastı nedir onu anlayamadım. 3 yavru köpeğim öldürülmüş. Bizim amacımız can kurtarmak. Allah'a havale ediyorum. Yavruları öldürmek nedir? İnşallah yapanlar bulunur." dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Yunusemre ilçesi nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir arsa içerisinde 3’ü ölü olmak üzere 6 köpek yavrusu bulundu.Ölü köpekleri gören vatandaşlar durumu Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler’e bildirdi.Yapılan incelemede yavru köpeklerin önce telle boğulup, ardından başlarının taşla ezilerek öldürüldüğü tespit edildi. Sağ kalan köpeklerden 3’ü Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü.Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, köpeklerin vahşice öldürüldüğünü ifade ederek, "Artık aramızda dolaşan caniler bulunmalı ve ifşa edilmeli. Failler ivedilikle araştırılıp yakalanmalıdır.Bu vaka da faili meçhullere karışmasın. Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne, Yunusemre Kaymakamlığına ve BİMER’e şikayetlerimizi yapacağız" dedi.Vahşice öldürülen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan hayvanseverler, yaşanan duruma tepki göstererek, suçluların bir an önce bulunmasını istedi.AA/İHA