Keşan’da 500 çil keklik doğaya salındı

Keşan’a bağlı Kılıçköy tüzel kişiliğine ait badem ağaçları ekili olan özel ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürü Atilla Bayazıt, Kılıçköy Muhtarı Halil Meriç, Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Emrah Salt, Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Şefi Gökhan Üstün ve vatandaşlar katıldı.

'KEKLİKLERİ DOĞAYA SALARAK TARIMSAL MÜCADELE BAŞLADI'

Törende açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürü Atilla Bayazıt, "Tarımda doğal mücadele, kimyasal mücadeleden çok daha iyi. Keklikleri doğaya salarak, bir nevi tarımsal mücadeleye de başlanmış olunuyor. Bu anlamda keklikler, süne ile mücadelede etkili rol oynuyor. Burada avcılarımıza da büyük iş düşüyor. İlgili avcı derneklerimiz, kekliklerin korunması için etkin rol oynayacaktır. Özellikle bu dönemde etkili oldular. Sünelerin doğal düşmanı olan keklikler, kışlak alanlardaki süneler üzerinde etkili olacak. Keklikler, zararlı böceklerle de beslenecek. Kenelerin çeşitli hastalıkları yayabildiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla, zararlı böceklerin kontrol altına alınmasında kekliğin önemi büyük.Bizim doğal mücadele yöntemlerimizden biri de bu" dedi.

TOPLAM 2 BİN KEKLİK DOĞAYA SALINDI

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Şefi Gökhan Üstün ise Edirne genelinde toplam 2 bin çil kekliğin doğaya salındığını söyledi. Daha sonra ise 500 çil keklik kafeslerinden çıkartılarak, doğaya salındı.



