Keserle başına vurdukları adamı 14 yerinden bıçaklayıp yakan zanlılar tutuklandı
Aksaray’da yaklaşık 3 ay önce evinde çıkan yangında ölü olarak bulunan ve yapılan incelemede başına keserle vurulduktan sora 14 yerinden bıçaklanıp yakıldığı ortaya çıkan şahsın cinayet zanlısı 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu
200 LİRALIK YEMEK BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN
İki gün süren çapraz sorgunun ardından zanlıların Salih Koçak ile 200 liralık yemek borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheliler, tartışma esnasında Salih Koçak’ın başına keserle vurduktan sonra 14 kez bıçaklayarak öldürdüklerini, ardından da delil bırakmamak için cesedi ve evi yakarak olay yerinden kaçtıklarını itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.