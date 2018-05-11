Keserle başına vurdukları adamı 14 yerinden bıçaklayıp yakan zanlılar tutuklandı

Aksaray’da yaklaşık 3 ay önce evinde çıkan yangında ölü olarak bulunan ve yapılan incelemede başına keserle vurulduktan sora 14 yerinden bıçaklanıp yakıldığı ortaya çıkan şahsın cinayet zanlısı 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

Keserle başına vurdukları adamı 14 yerinden bıçaklayıp yakan zanlılar tutuklandı
Olay, 29 Ocak tarihinde Ağaçören ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüştepe Mahallesi'nde ikamet eden Salih Koçak (56), çıkan yangında evinde ölü olarak bulundu. Yangının ardından bazı şüpheli bulgulara ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcısı ile birlikte yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından Koçak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıp raporu sonucunda Salih Koçak’ın ev yanmadan önce 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın cinayet olduğunun ortaya çıkması üzerine polis, cinayet zanlılarının yakalanması için özel bir ekip kurdu. Üç ay süren çalışmanın ardından 2 şüpheliyi tespit eden özel ekip, şüphelileri teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden lokantacı Gökhan B. (26) Ankara Sincan’da, Aksaray Üniversitesi Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ömer B. (20) ise Ağaçören ilçesinde yakalandı.

200 LİRALIK YEMEK BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN


İki gün süren çapraz sorgunun ardından zanlıların Salih Koçak ile 200 liralık yemek borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheliler, tartışma esnasında Salih Koçak’ın başına keserle vurduktan sonra 14 kez bıçaklayarak öldürdüklerini, ardından da delil bırakmamak için cesedi ve evi yakarak olay yerinden kaçtıklarını itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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