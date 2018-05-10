Kesilen ağacın altında kalan işçi öldü

Karabük'te kesilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Kesilen ağacın altında kalan işçi öldü
Yeşiltepe Karabatak mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Yılmaz Bozkurt'un (65) kesmeye çalıştığı ağacın üzerine, yanındaki arkadaşının kestiği ağaç devrildi.

Bozkurt, bu sırada kesmeye çalıştığı ağacın yerinden koparak üzerine devrilmesiyle yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, Bozkurt'un yanındaki orman işçisi M.B'yi gözaltına aldı.

AA
 


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