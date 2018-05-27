Kesilen kol 4 saatte yerine dikildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motorlu testere ile sol kolu bilek üstünden kopan 30 yaşındaki Fuat Bursa, Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Konya şehir merkezine sevk edildi. Hastayı kabul eden KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesinde 4 saat süren ameliyat sonrası kopan kol yerine dikildi.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hamza Hakan Türk, uzuv ve parmak kopma yaralanmalarında, kopan kısmın dikilmesi sonrasında başarılı sonuçlar elde ettiklerini, replantasyon işleminin dikkat, sabır ve özveri gerektiren bir işlem olduğunu söyledi.

TENDON VE KEMİK NAKLİ DE YAPILDI

Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya, yapılan ameliyat hakkında bilgi vererek, “Hastamız başvurduğunda kolu el bileğinin üst kısmından tamamen kopmuştu. Motorlu testere ile yaralandığı için kemik, kas ve tendonlarda ciddi yaralanma oluşmuş ve dokularda eksiklikler mevcuttu. Dokulardaki bu eksiklikler için de bacağından tendon ve leğen kemiğinden kemik almak zorunda kaldık. Tendon ve kemik nakli de yaparak Mikrocerrahi yöntemiyle kolunu başarılı bir şekilde replantasyon yani yerine dikme işlemini uyguladık. Replantasyon yapılan hastalarda özellikle ilk 2 hafta uzuvların yaşaması açısından kritik dönem oluşturmaktadır. Biz de bu kritik dönemi atlattık ve hastamız bu süreci sorunsuz geçirdi. Hastanın el parmaklarında hareketleri başladı. Şu an 2. ayında rehabilitasyonuna devam etmekteyiz” diye konuştu.

"ELİMİ YERİNDE GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM"

Kopan kolu yerine dikilen Fuat Bursa, ameliyat sonrası uyandığında elini yerinde görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Bursa şöyle konuştu, “Hastaneye gelir gelmez acilen ameliyata aldılar. Ameliyatım gece boyunca sürmüş. Uyandığımda elimi yanımda görünce çok mutlu oldum. Başta Medicana Hastanesi’ne, doktorum Harun Kütahya’ya, çalışan hemşire ve personeline teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun'' dedi.