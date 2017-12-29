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Keskin Holding'in patronu adliyede

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin'in de bulunduğu 10 kişi polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

29 Aralık 2017, Cuma 12:37
Keskin Holding'in patronu adliyede
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Bakanlığı’nın özel ekibi, önceki gün İstanbul’da operasyon düzenledi.

İstanbul’da bulunan Keskin Holding merkezinde arama yapılırken, holdingin patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından aralarında holding patronu Keskin'in de bulunduğu 10 kişi bu sabah saatlerinde Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Keskin adliyeye sevk edilirken, kabanı ile yüzünü kapattı.


SUÇLAMALAR NEYDİ?


İstanbul, Kocaeli ve Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi üçgeninde yaşanan hayali ihracat organizasyonunda Recep Ercan Keskin’in yanı sıra 10 kişinin yer aldığı ileri sürüldü. Keskin Holding’e bağlı Kocaeli’nde bulanan Yörpet Akaryakıt Dağıtım şirketinin, elindeki ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi’ ile tonlarca motorin ithal ettiği belirtilerek şirketin ithal edilen ürünü Türkiye’de işleyerek ihraç edeceği kaydedildi. Ancak söz konusu ürünün, akaryakıt bayileri başta olmak üzere iç piyasa satıldığı savunulan yazıda ithal edilen ürünün işlendiğini göstermek için de S.Ö.’ye ait Tuzla’daki W. Asfalt isimli şirket ile temasa geçildiği yer aldı. Ürün sevkiyatı olmamasına karşın, bu şirkette asfalt üretimi yapıldığı yönünde evrak hazırlandığı savunulan yazıda şu iddialar yer aldı: “Evrak üzerinde üretim yapılmış gibi gösterilen asfalt da çeşitli firmalara satılmış gibi gösterildi. Böylece ithal edilen ürün ÖTV’siz ürüne dönüştürülerek, ÖTV iadesi alındı. Organizasyonun son aşamasını ise, evrak üzerinde, asfalt üretiminde kullanılmış bitüm bağlayıcı denen ürünün eritilmesi oluşturdu. Bu aşamada da, ürün Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü üzerinden hayali olarak ihraç edildi.”
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