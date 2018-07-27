Kestirme yolu kullanayım derken kaza yaptı
Bilecik'te Suat Gümüş gitmek istediği yere kestirmeden ulaşmak isteyince karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada Suat Gümüş yaralandı
Bursa'dan Bilecik'e hafif ticari aracıyla gitmek üzere yola çıkan Suat Gümüş, kestirme yolu kullanmak isteyince karşı yönden gelen Samet G.'nin kullandığı tır ile çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan Suat Gümüş, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolu 70 metre kısaltan tali yolu kullanarak kazaya sebep olduğu ortaya çıkan Suat Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.