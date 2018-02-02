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Keyda Nur Çolak ve Hasan Arslan Avrupa şampiyonu oldu

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nın ilk gününü Keyda Nur Çolak ve Hasan Arslan altın madalya ile kapattı

02 Şubat 2018, Cuma 23:48
Keyda Nur Çolak ve Hasan Arslan Avrupa şampiyonu oldu
Karatede uluslararası takvimin ilk büyük organizasyonu olan 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Rusya’nın Soçi kentinde başladı.

44 ülkeden 956 karatecinin mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde Türk karateciler, iki altın, bir gümüş ve beş bronz madalya kazandı.

Iceberg Palace Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde ümitler kata ve kumite, gençler ve 21 yaş altı kata olmak üzere toplam 14 dalda madalya dağıtıldı.


ALTIN MADALYAYA UZANDI


Genç bayanlar ferdi kata dalında Keyda Nur Çolak, ilk kez mücadele verdiği Avrupa Şampiyonası’nı zirvede noktaladı. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Çekyalı Dominika Sabova, çeyrek finalde de İngiliz Lauren Fretwell’i 5-0 mağlup eden Keyda Nur, yarı finalde Avusturyalı Funda Celo’yu 4-1 mağlup etti. Finalde İspanyol Silvana B. Celma ile karşılaşan milli karateci, tatamiden 3-2 galip ayrılarak altın madalyaya uzandı.
 

HASAN VE KEYDA NUR AVRUPA ŞAMPİYONU


Ümitler kumite 70 kiloda dünya beşinciliği bulunan Hasan Arslan, Soçi’de altın madalyanın sahibi oldu. İlk turda Alman Ayman Rouchdi’yi 4-1, ikinci turda Portekizli Tiago Duarte’yi hakem kararıyla 4-1 mağlup eden Hasan, çeyrek finalde Bulgar Alan Aprilov’u 6-0, yarı finalde de Belaruslu Haiko Mikita’yı 3-0 yendi. Finalde Fransız Ugo Heim karşısında 0-0 biten müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
 

ENES ÖZDEMİR GÜMÜŞ MADALYA 


Ümitler ferdi katada son Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Enes Özdemir, Rusya’da unvanını koruyamadı. Dört tur yaptıktan sonra finalde İspanyol Oscar Garcia ile karşılaşan Milli katacı, tatamiden 3-2 yenilgiyle ayrılarak gümüş madalya ile şampiyonayı noktaladı.


BEŞ KİŞİ BRONZ KAZANDI


İlk gün yapılan kata elemelerinin tatamında kürsüde yer almayı başaran milli karateciler, beş de bronz madalya elde etti.

Ümit bayanlar katada Ayşe Yılmaz, genç erkekler katada Selahattin Güngel, 21 yaş altı bayanlar katada Dilara Eltemur ile erkekler katada Emre Vefa Göktaş, Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Ümitler kumite 57 kiloda ise Mümincan Baylan bronz madalya kazanmayı başardı.


YARIN TATAMİYE ÇIKACAKLAR


Soçi kentinde devam eden şampiyonada 3 Şubat Cumartesi günü, dokuz ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.

Ümit-Genç Takım Kata elemeleriyle başlayacak ikinci günün akşam seansında gençler kumite elemeleri yapılacak.

İkinci gün tatamiye çıkacak karateciler ise şöyle:

Sude Çağlar (Genç 48kg)

Damla Ocak (Genç 53kg)

Fatma Naz Yenen (Genç 59kg)

Kayra Sezgin (Genç +59kg)

Burak Özdemir (Genç 55kg)

Ekrem Altuner Yılmaz (Genç 61kg)

Eren Akkurt (Genç 68kg)

Enes Bulut (Genç 76kg)

Ferhat Demir (Genç +76kg)

İdil Polat, Buse Danama, Betül Bilgin (Ümit-Genç Bayan Takım Kata)

Enes Özdemir, Mehmet Batuhan Özdemir, Ömer Berat Kaynar (Ümit-Genç Erkek Takım Kata)

(İHA)


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