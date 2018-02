Keyifli yaşamak için Larissa

SOKAKTA HAYAT VAR

DİKEY ORMAN KONSEPTİ

YALNIZLAŞMAYACAKSINIZ

TEKNOLOJİK ALTYAPI

HER TÜRLÜ İHTİYACA CEVAP

MEDENİYETİN DOĞUM YERİ

DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

Gözde Hatunoğlu

nde; yılın büyük çoğunluğunu dışarıda, sosyal hayatın içinde geçirmenize olanak sağlayan iklim sayesinde, sokakta bir yaşam oluşturuldu. Doğal gölet ile iç içe yaşayıp evinizin kapısından çıkar çıkmaz hayata karışabileceksiniz. Alışveriş veya spor yapmak, arkadaşlarınızla iki çift laf etmek ya da sadece göl kenarında yürümek için trafiğe, gürültüye katlanmak zorunda kalmayacaksınız. Tarih boyunca bu topraklarda var olan zeytin ağaçları ve üzüm peyzaj düzenlemelerinin temelini oluşturuyor. Sokakta yürürken mevsiminde ağaçtan meyve koparıp yiyebileceksiniz. Çocuklarımızın biz önceki nesillerin yaptığı gibi ağaca tırmanıp meyve toplayabilecek. Bölgenin karakteristik bitkileri zakkum ve sardunya çiçekleri her yanınızda olacak.Sokaklardaki meyve ağaçlarını bir adım ileriye, biraz da yukarıya taşındı. İtalyan mimartarafından ortaya konan ve tüm dünyada kabul gören Dikey Orman Konsepti, tasarımın önemli bir parçası yapıldı. İnşaat yapmak için doğadan ödünç alınan toprak, cephelerdeki bahçelerde doğaya fazlasıyla geri verildi. Öyle ki cephelere dikilen zeytin ağaçları ve asmalar toprağa dikilseydi, inşaatlar için kullanılandan daha fazla araziye ihtiyaç olacaktı. Böylece doğayı betonlaştırmak yerine, hem binalar yapıldı hem de kullanılandan daha çok alan doğaya geri kazandırıldı. Böylece ağaçlı bir balkonunuz ve evinizde toplayabileceğiniz zeytinleriniz olacak.Larissa Göl Evleri'nde teknolojinin ve şehir hayatının yalnızlaştırdığı insanlardan olmayacaksınız. Helenistik dönemlerdeki insanlar gibi hayatınızın çoğunu ortak alanlarda, komşularınız ve sevdiklerinizle birlikte geçireceksiniz. O dönemin insanları gibi günlük ihtiyaçlarınızı uzun mesafeler katetmeden, sadece yürüyerek karşılayabileceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızı hemen evininiz önündeki küçük dükkanlardan karşılayabilecek, komşunuzla hemen iki adım ötede bir kahve içilebilecek veya güzel bir bahçenin içinde gölgeliklerin altında iki çift laf edelebileceksiniz. Binlerce yıl önce yapıldığı gibi bir amfitiyatroda, yaz akşamlarının muhteşem atmosferinde, güzel bir film ya da gösteri izlebileceksiniz.Bu kadar tarihin yanısıra, Larisa Göl Evleri, modern ihtiyaçlarınızı da karşılayacak. Arabalar, cep telefonları, akıllı ev sistemleri, internet, kısacası günümüzün getirdiği tüm rahatlıklara ve konfora da sahip olacaksınız. Tarih ve doğa ile harmanlanan evler, modern bir yaşam için gerekli olan tüm teknolojik altyapıyı da destekleyecek. Evleriniz öncelikle güvenli ve huzurlu olacak. İstediğiniz hizmete kolayca ulaşabileceksiniz. Çamaşırınız yıkanacak, siz yokken eviniz temizlenecek. Yemek ihtiyacınız isteğinize göre karşılabilecek. Akıllı ev sistemleri sayesinde; dışarı çıktıktan sonra elektrik, su açık mı kaldı diye düşünmeyeceksiniz. İş haricinde sitenin dışına çıkmadan mutlu bir hayat sürecebileceksiniz.Erden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir'in gelişme bölgesi olan'de, 250 milyon liralık yatırımla yeni bir yaşam alanı yaratacaklarını açıkladı. Erden, "Proje alanı tamamen kendimize ait. Yüzde 80'i 1+1'den oluşacak bin 200 konut yapacağız. 120 bin metrekarelik bir inşaat söz konusu olacak. Bütün proje 15 bin metrekarelik doğal bir gölün etrafında konumlandı. Projemizin sosyal donatılaları, spor merkezleri, yüzme havuzları, kapalı basketbol sahası, 300 kişilik bir anfitiyatrosu, sineması, bowling salonu, yürüyüş ile koşu parkurları, çocuklar için oyun alanları, açık-kapalı devre güvenlik sistemleri, açık-kapalı otoparkı var. Bunun dışında 32 üniteden oluşan bir de çarşımız olacak" dedi.Mimar, geçmişle geleceği buluşturan Larissa Göl Evleri'ni şöyle anlatıyor: "Mimarlık, sadece yapı tasarlamak değil, o yapının içinde barındırdığı komple bir yaşam tasarlamaktır. Bir yaşam tasarlayacaksanız eğer, tasarımınızın dayandığı sağlam bir temel olmalı. Larissa Göl Evleri projesinin temeli bu topraklara, tarihine, kültürüne ve ihtiyaçlarına dayanıyor. Zaten medeniyetin doğum yeri olan bu topraklarda yaşarken, her yönüyle hayatı içinde barındıran bir projeyi başka bir temele dayandırmak biraz haksızlık olurdu. Modern yaşamın getirdikleri ve bize yaşattıkları göz ardı edilemez. Bu nedenle bu topraklardan elde ettiğimiz yaşam kültürünün, modern ve teknolojik altyapı ile desteklenmesi gerekiyordu. Mimari konseptimizin alışılageldiği gibi sadece cephe elemanlarında veya görsellikte değil, projenin tamamında ve fonksiyonlarında da kendini göstermesini istedik. O dönemin hayatını araştırdık ve projemize yön verdik.": Bin 200 konuttan oluşan proje, Menemen İzban istasyonu'na 5 dakika uzaklıkta. Bir tarafımızda Foça gibi bir tatil beldesi, diğer tarafında İzmir ’in önemli bir değeri Kuş Cenneti bulunuyor.: Bakırçay ve Kâtip Çelebi üniversitelerinin bu bölgede oluşu, Çanakkale otobanı üzerinden çevre illere ulaşım kolaylığı, Manisa ’ya yakınlığı, İzban gibi gelişmiş bir toplu taşıma ağının bölgede bulunması, projeyi konum olarak bir adım daha öne taşıyor.: Türkiye’de meyve veren dikey orman konseptinde ilk site olacak. Göl etrafında yürüyüş parkurları, barbekü alanları bulunacak. Yağmur suları toplanarak yeşil alanların sulanmasında kullanılacak. Güneş panelleri sayesinde ortak alanların elektrik ihtiyacı karşılanacak.: Genç ve çalışan kesim de düşünülerek şehir merkezi konforunda her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yaşam alanları oluşturulacak. İzban, Çiğli, Foça ve üniversitelere servisler konulacak.: Kabartmalı yönlendirme levhaları, tekerlekli sandalye şarj ünitesi, asansör içinde kabartmalı yönlendirmeler ile Larissa Göl Evleri ’nde engelsiz bir yaşam sağlanacak.: Akıllı aydınlatma anahtarları, akıllı prizler olacak. Kumandalı cihazlar, telefon ve tabletten kontrol edilebilecek.