KFC Kanada Bitcoin ile satış yapmaya başladı

Can Hakman

Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. Bir çok kesim tarafından güvenilirliği tartışılsa da kripto paralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor ve bu konuda sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. En son dünyaca ünlü fast food devi KFC, Kanada resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bitcoin ile satış yapmaya başladığını açıkladı.Söz konusu paylaşımda “Bitcoin’in ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama sizinle parmaklarınızı yalayacak kadar iyi bir tavuğun arasına girmek istemedik” ifadeleri kullanıldı.