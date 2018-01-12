İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

KFC Kanada Bitcoin ile satış yapmaya başladı

Türkiye’de de çok sayıda şubesi bulunan dünyaca ünlü fast food markası KFC resmi sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetle kripto para birimi Bitcoin ile satış yapmaya başladığını duyurdu.

12 Ocak 2018, Cuma 11:43
KFC Kanada Bitcoin ile satış yapmaya başladı
Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler tüm dünyada yakından takip ediliyor. Bir çok kesim tarafından güvenilirliği tartışılsa da kripto paralara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor ve bu konuda sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. En son dünyaca ünlü fast food devi KFC, Kanada resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bitcoin ile satış yapmaya başladığını açıkladı.



Söz konusu paylaşımda “Bitcoin’in ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama sizinle parmaklarınızı yalayacak kadar iyi bir tavuğun arasına girmek istemedik” ifadeleri kullanıldı.
Maliye Bakanlığı'ndan ev alacaklara 10 uyarı

Maliye Bakanlığı'ndan ev alacaklara 10 uyarı
Cari açık, kasımda beklentiyi aştı

Cari açık, kasımda beklentiyi aştı
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 10 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euro fiyatlarında bugün 10 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
Mehmet Şimşek açıkladı: Konut desteğinde yeni model yolda!

Mehmet Şimşek açıkladı: Konut desteğinde yeni model yolda!
Son dakika: Benzine hafta başında zam geliyor

Son dakika: Benzine hafta başında zam geliyor
Parasını vince yatıran kaybetmiyor

Parasını vince yatıran kaybetmiyor
Emekliye ek ödeme artışı

Emekliye ek ödeme artışı
Sağlıkçıya 3 müjde

Sağlıkçıya 3 müjde
Esnafın, ustanın kefil derdine son

Esnafın, ustanın kefil derdine son
Kadroya giremeyen taşeron işçi tazminat alacak mı?

Kadroya giremeyen taşeron işçi tazminat alacak mı?
Memura indirimli alışveriş

Memura indirimli alışveriş