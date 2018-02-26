KFC'nin ilginç 'tavuk' özrü

Can Hakman

Geçen hafta KFC'nin İngiltere mağazalarında tavuk bitmiş ve gündem olmuştu. İngiltere'deki 900 mağazadan 800'ü tavuk olmadığı için hizmet verememişti.Restoran zinciri bugün İngiltere'deki gazetelere tam sayfa ilan vererek mağazalarında tavuk tükendiği için özür diledi. Şirket ilanda üzerinde KFC olan tavuk kovalarını kullandı ancak kovanın üzerinde kendi kısaltmasını İngilizce'de argo bir kelimeyi anımsatacak şekilde ‘FCK' olarak değiştirdi.İlan metninde ise, "Tavuksuz bir tavuk restoranı ideal değil. Müşterilerimizden çok özür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.