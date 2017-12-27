KHK'da önemli detay: Polise mektup okuma hakkı



ŞÜPHELİ MEKTUPLAR AÇILABİLECEK

İdil Janet Demiray

Değişiklik öncesindeki maddeye göre, suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen, soruşturma ve davada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılan postalara, savcı ve hâkimin onanıyla el konulabiliyor; savcı ve hâkim tarafından açılabiliyordu.KHK ile yapılan değişiklikle şüpheli olduğu değerlendirilen mektup ve zarfların ‘savcıların talimatı ile kolluk memurları tarafından açılabilmesi’ mümkün hale geldi.Bu düzenleme için “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12. ve 13. maddelerindeki suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 67. ve 68. maddelerindeki suçlar” kapsamında kullanılması sınırı da konuldu. Bu arada KHK ile savcılara, mahkemelerin salıverme kararlarına itiraz etme yetkisi de tanındı.(Mesut Hasan Benli / Hürriyet )