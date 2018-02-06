KHK ile atılanlara emekli ikramiyesi

DAVA AÇTI

Adem Özdoğan

Dava dosyasına göre Mevlüt Çakmak, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi’nde yoklama memuru olarak görev yapıyordu. Emekliliğe hak kazandığı halde çalışmaya devam eden Çakmak, 22 Kasım 2016 tarihinde çıkarılan 677 sayılı KHK ile kamudan ihraç edildi. Aynı zamanda Büro Emekçileri Sendikası (BES) 2 No’lu Şube Başkanı olan Çakmak, ihraç edildikten sonra kendisine emekli maaşı bağlanması ve emekli ikramiyesi verilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu. SGK da 2012 yılındaki “disiplin suçu işleyen kamu görevlisine hizmet birleştirilmesi olduğu takdirde emekli ikramiyesi verilmeyeceği” düzenlemesini gerekçe göstererek, Çakmak’ın başvurusunu reddetti.Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Bunun üzerine Çakmak, Avukatı Duygu Demirel aracılığıyla Ankara 16. İdare Mahkemesine, SGK işleminin iptali ve emekli ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte verilmesi talebiyle dava açtı. İdare Mahkemesi oy birliği ile SGK’nın işleminin iptaline karar verdi. Kararda, Çakmak’ın kamu görevinden çıkarıldığı tarihe kadar Emekli Sandığı Kanuna tabi olarak 32 yıl 6 ay 14 gün fiili hizmeti, 1 yıl 6 ay askerlik borçlanması bulunduğuna dikkat çekerek özetle şöyle denildi: “Davacının Emekli Sandığı’ndan aylık bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın, 5434 sayılı Kanun (Emekli Sandığı Kanunu) 89/1 maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödenmesinden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir. Davacıya emekli ikramiyesinin başvuru tarihi olan 23 Mayıs 2017 tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesi gerektiği açıktır.” denildi.