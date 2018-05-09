15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den vekil aday adayı oldu

KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den milletvekili aday adayı oldu.

KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den vekil aday adayı oldu
KHK ile görevinden ihraç edilmesi sonrası Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde aylardır devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine katılan isimlerden biri olan Veli Saçılık, HDP’den aday adayı olmak için başvuruda bulundu.

Evrensel'in haberine göre, başvuru sonrası Mezopotamya Ajansı’na (MA) açıklamada bulunan Saçılık, “Bunca katliama karşı ‘barış ve özgürlükler kazanacak’ diyerek aday adayı oldum. Asla insanların kapısında ‘kurdun dişine kan değdi’ diyenlerle asla yan yana olamazdım. Onun karşısında olmam gerektiğini göstermek gerekiyordu. Sol, sosyalist, ezilenlerin, bütün halkların ortak bir tepkisini verme açısından aday adayı olmayı önemsiyorum” ifadelerini kullandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı

Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'nin İran kararı için ilk açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'nin İran kararı için ilk açıklama
Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan Türk tutuklandı

Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan Türk tutuklandı
100 bin imzada son durum... Hangi aday kaç imza topladı? Doğu Perinçek cumhurbaşanı adayı oldu mu?

100 bin imzada son durum... Hangi aday kaç imza topladı? Doğu Perinçek cumhurbaşanı adayı oldu mu?
YÖK Kanunu'nda değişiklik kabul edildi

YÖK Kanunu'nda değişiklik kabul edildi
Muharrem İnce'nin Edirne mitingine sürpriz isimler katılacak

Muharrem İnce'nin Edirne mitingine sürpriz isimler katılacak
Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem

Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzada son gün

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzada son gün
Bedelli Askerlik çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Son açıklama...

Bedelli Askerlik çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Son açıklama...
Milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi! Hangi partiye kaç kişi başvurdu?

Milletvekilliği aday adaylığı süreci sona erdi! Hangi partiye kaç kişi başvurdu?
TEM'de kaza tutanağı tutan araçlara otomobil çarptı!

TEM'de kaza tutanağı tutan araçlara otomobil çarptı!