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KHK'yı eleştiren MHP'li Atila Kaya'ya partisinden yanıt gecikmedi

Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sivillere getirilen ceza muafiyeti konusunda davem eden tartışmalar büyüyor. MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, son çıkarılan iki KHK ile ilgili “Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” sözlerine partisinden yanıt geldi.

26 Aralık 2017, Salı 17:45
KHK'yı eleştiren MHP'li Atila Kaya'ya partisinden yanıt gecikmedi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, "Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir. Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?

Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu bağlamda kamuoyunun dikkatinden kaçan bir hususun altını da çizmek isteriz. Tartışmalara sebep olan 6755 sayılı kanunun 37. maddesinin 1. fıkrasında getirilmiş olan hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluk hali, eylemlerin niteliği bakımından açık bir sınırlamaya tabi tutulmuştur. Zira 1. fıkranın 1. cümlesinde açıkça 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin' ibaresi, kanun koyucunun maksadının somut, açık, anlaşılır ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde darbe ve darbeye teşebbüs eylemi sayılabilecek hususları kapsadığını göstermektedir.
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Dolayısıyla darbe teşebbüsünün olmadığı bir ortamda ister asker ve polis isterse sivil kimselerin yaptığı eylemler bu kanunun kapsamı dışında kalacaktır. "
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İŞTE O MADDE 


696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.
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696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.
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Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

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