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Kia Ceed birçok ihtiyaca cevap veriyor

Ünlü otomotiv üreticisi Kia, Ceed modelini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda station wagon ve hatchback olarak tanıtıma sunacak.
 

Kia Ceed birçok ihtiyaca cevap veriyor
Birçok üretici yeni modellerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında görücüye çıkarmaya başladı. Bu üreticilerden biri olan Kia, Ceed 2018 modelini fuar kapsamında basının karşısına çıkaracak. Oldukça modern tasarım hatlarıyla ortaya çıkan ürün kendisini Volkswagen Golf modelinin karşısında konumluyor. Ön bölümde değişen tampon ve far yapısıyla sportif hatları barındıran model, 15, 16 ve 17 inç jant seçenekleri ile çift tonlu elmas kesim tercihinde bir tasarım hatları seçmiş.

2018 Kia Ceed modeli bir dizel ve iki benzinli motor seçeneği ile piyasada olacak. Giriş seviyesi olan 1.0 litre T-GDi motor 120 beygir güç üretiyor. Ayrıca diğer benzinli seçenek olan 1.4 litre T-GDi motor 100 beygir ve 140 beygir seçenekleri ile geliyor. 1.6 litre CRDi dizel motor ise 115 beygir ve 135 beygirlik seçeneklerle birlikte pazarda olacak. Üretilen bu güç, 6 ileri manuel şanzıman standardı ile güç aktarımı yapılıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman 1.4 ve 1.6 motorlarda opsiyon olarak kullanıcıya aktarılıyor.

Araç içerisinde isteğe bağlı olarak Android Auto  ve  Apple CarPlay  destekli 7 inç ekranlı eğlence ve bilgi sistemleri yer alıyor. Bunların yanında  Bluetooth akıllı telefon bağlantısı, anahtarsız giriş ve otomatik farlar standart olarak yer alıyor. Araç içerisinde iyi bir ses performansı isteyenler için JBL ses sistemikablosuz şarj ve ısıtmalı ön cam gibi özellikler de opsiyon olarak tüketiciye sunuluyor.

Fiyatı henüz belli olmayan Kia Ceed 2018, Mayıs ayı içerisinde üretim hattında yer alacak.


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