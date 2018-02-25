Kia Ceed birçok ihtiyaca cevap veriyor

Birçok üretici yeni modellerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında
görücüye çıkarmaya başladı. Bu üreticilerden biri olan Kia, Ceed 2018
modelini fuar kapsamında basının karşısına çıkaracak. Oldukça modern tasarım hatlarıyla ortaya çıkan ürün kendisini Volkswagen Golf
modelinin karşısında konumluyor. Ön bölümde değişen tampon ve far yapısıyla sportif hatları barındıran model, 15, 16 ve 17 inç jant
seçenekleri ile çift tonlu elmas kesim tercihinde bir tasarım hatları seçmiş.
2018 Kia Ceed modeli bir dizel ve iki benzinli motor seçeneği ile piyasada olacak. Giriş seviyesi olan 1.0 litre T-GDi motor 120 beygir
güç üretiyor. Ayrıca diğer benzinli seçenek olan 1.4 litre T-GDi
motor 100 beygir
ve 140 beygir
seçenekleri ile geliyor. 1.6 litre CRDi dizel
motor ise 115 beygir
ve 135 beygirlik
seçeneklerle birlikte pazarda olacak. Üretilen bu güç, 6 ileri manuel şanzıman standardı
ile güç aktarımı yapılıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzıman 1.4 ve 1.6 motorlarda opsiyon
olarak kullanıcıya aktarılıyor.
Araç içerisinde isteğe bağlı olarak Android Auto
ve Apple CarPlay destekli 7 inç ekranlı
eğlence ve bilgi sistemleri yer alıyor. Bunların yanında Bluetooth
akıllı telefon bağlantısı, anahtarsız giriş
ve otomatik farlar
standart olarak yer alıyor. Araç içerisinde iyi bir ses performansı isteyenler için JBL ses sistemi
, kablosuz şarj
ve ısıtmalı ön cam
gibi özellikler de opsiyon olarak tüketiciye sunuluyor.
Fiyatı henüz belli olmayan Kia Ceed 2018, Mayıs ayı içerisinde üretim hattında yer alacak.
Adem Özdoğan