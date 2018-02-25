Kia Ceed birçok ihtiyaca cevap veriyor

Adem Özdoğan

Birçok üretici yeni modellerinigörücüye çıkarmaya başladı. Bu üreticilerden biri olanmodelini fuar kapsamında basının karşısına çıkaracak. Oldukça modern tasarım hatlarıyla ortaya çıkan ürün kendisinimodelinin karşısında konumluyor. Ön bölümde değişen tampon ve far yapısıyla sportif hatları barındıran model,seçenekleri ile çift tonlu elmas kesim tercihinde bir tasarım hatları seçmiş.2018 Kia Ceed modeli bir dizel ve iki benzinli motor seçeneği ile piyasada olacak. Giriş seviyesi olangüç üretiyor. Ayrıca diğer benzinli seçenek olanmotorveseçenekleri ile geliyor.motor iseveseçeneklerle birlikte pazarda olacak. Üretilen bu güç,ile güç aktarımı yapılıyor.olarak kullanıcıya aktarılıyor.Araç içerisinde isteğe bağlı olarakveeğlence ve bilgi sistemleri yer alıyor. Bunların yanındaakıllı telefon bağlantısı,vestandart olarak yer alıyor. Araç içerisinde iyi bir ses performansı isteyenler içinvegibi özellikler de opsiyon olarak tüketiciye sunuluyor.Fiyatı henüz belli olmayan Kia Ceed 2018, Mayıs ayı içerisinde üretim hattında yer alacak.