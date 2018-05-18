KIA Sportage elektrikleniyor

Güney Koreli otomobil üreticisi, 5 koltuklu SUV’u Sportage’yi elektriklendiriyor. Firmanın 48V mimarisini kullanacak otomobil, gelecekte diğer Kia modellerinde de görülecek 48V’lik lityum iyon bataryalar taşıyacak. Kia, başlangıçta 13 bg güç üretecek bu bataryaların frenleme sırasında oluşan enerjiden şarj edileceğini belirtti. İlk etapta dizel motor seçenekleri elektriklendirilecek otomobilin motor hacimlerinde ise herhangi bir değişim yapılmayacak.

Detaylar henüz kesinlik kazanmasa da, Ecodynamics+ ünitesinin 12V’lik bir batarya ile de uyumlu olması bekleniyor. Dizellerin ardından benzinli motor kullanan otomobillere de uygulanacak bu sistem, 2025’e kadar Güney Koreli firmanın ürün gamına 16 yeni motor ünitesi ekleyecek.

Elektrifikasyon projeleri devam eden Kia’nın 2020’de hidrojen yakıt hücresiyle çalışan bir otomobil tanıtması da bekleniyor.