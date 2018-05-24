Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Ünlü şarkıcı Kibariye, 19 senelik eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanıyor.





LÜBNANLI SEVGİLİSİ HAMİLE

Küçükbalçık'ın Lübnanlı sevgilisiyle aynı evde yaşadığı öğrenildi. Kibariye'nin 3 milyon TL'yi geçen altın takıları haciz edildi. Öte yandan Küçükbalçık'ın sevgilisinin de hamile olduğu iddia edildi.





İHANETİN ARDINDAN HACİZ ŞOKU!

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnanlı bir kadınla ilişki yaşadığı ve Kıbrıs'taki kumarhanelerde servetini kaybettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddia ile yıkılan Kibariye, eşine aldığı lüks Ferrari aracından sonra, Bodrum'da aldıkları 3 milyon Euro'luk evin 800 bin liralık borcunu ödeyemediği için ikinci kez hacizle karşı karşıya kaldı. 100 bin liralık 8 adet çekini Bodrum'da lüks bir inşaat firmasına ödeyemeyen Kibariye hakkında İzmir'de bir avukatlık şirketinin haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

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BÜYÜK BORÇ TAKTI

Bir döner markası zincirinin sahibi olan Ali Küçükbalçık'ın, yanında çalışanlara maaşlarını uzun süredir ödemediği, piyasaya ve bankalara yüklüce borcu olduğu ortaya çıktı. Küçükbalçık'ın şarkıcı eşi Kibariye'nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi.

Küçükbalçık'ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu ileri sürüldü. Kibariye'nin (57) 19 yıllık eşi Ali Küçükbalçık (37), 2017'de iki genç kadınla Trump Tower'daki bir gece kulübünde görüntülenmişti. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'u dinlemeye gelen Küçükbalçık ve kadın arkadaşları, mekanda muhabirlerin olduğunu öğrenince panikleyip görevlilerle tartışmıştı.





8 ADET ÇEK KALDI

Ali Küçükbalçık'ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ileri sürülüyor. Ekonomik çöküş yaşayan Küçükbalçık'ın, Ferrari marka aracına borcunu ödemeyince haciz memurları tarafından el konulduğu öğrenilirken, eşi Kibariye ile Bodrum'da aldıkları lüks villanın parasını ödeyemedikleri için yine haciz işlemi başlatıldığı öğrenildi. 3 milyon Euro'luk lüks villanın bir inşaat şirketinden satın alındığı, kalan 800 bin liralık borcu için 100 bin liralık 8 adet banka çeki verildiği ve bunların ödenmediği için Kibariye'ye inşaat şirketinin avukatları tarafından haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı.