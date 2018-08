Kibariye dedikodulara cevap verdi

Kibariye, önceki akşam Kırşehir’de düzenlenen 'Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi. Kulisten sahneye, eşi Ali Küçükbalçık ile el ele geldi.

Kibariye, "Eşinden boşanacağını öğrenen annesi böyle göbek attı" haberlerine ise bu sözlerle açıklık getirdi:

'BENİM ANNEM DELİKANLI, MERT KADINDIR'

"Sizlerle azıcık konuşmak, içimi dökmek istiyorum. Annem sekiz kardeşi büyüttü. Fakirlikle büyüdüm. Sesimin sayesinde para kazandım. Benim annem çok iyidir. Çok delikanlı, mert kadındır. Beni fakirlikle büyüttü, ama dürüst yetiştirdi. Anneme minnettarım. Annemin hakkında laf olsun istemem, ona laf etmem. Çok üzülürüm. Burada söyleyeyim, içim rahat etsin. Çünkü duyuyorum, üzülüyorum. Anneler evlatları ayrıldıkları zaman çok üzülür, ağlar, göbek atmazlar.

'MUTLUYUM, BOŞANMIYORUM'

Benim bir kızım var, kocaman ailem var. Yuvamda da mutluyum, boşanmıyorum. Çok şükür olsun, hamdüsenalar olsun 50 senedir de sahnedeyim. Annemin ellerinden öpüyorum. Beni çok iyi yetiştirdiği için annemi çok seviyorum. Annem, doğum gününde göbek attı. I love you. Thank you."

*Makbule Tokmak, kızı Kibariye’nin 1999'da Ali Küçükbalçık ile evlenmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Kibariye ile eşinin son günlerde yaşadığı sıkıntılar sorulduğunda ise "Ben onlarla hiç uğraşamam. Beni onlara sakın dahil etmeyin" demişti.





