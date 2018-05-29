Kibariye ihaneti affetti

SON KARARI; BOŞANMIYOR

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile 1999’da evlenmişti. 2000’de de kızları Birgül dünyaya gelmişti. Ama geçtiğimiz hafta Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı Doha Elenouty ile yasak ilişki yaşadığı söylendi. Bu bomba ihanet dedikodusu üzerine Kibariye’nin evi terk ettiği ve otele yerleştiği iddia edildi. “Düşünme aşamasındayım” diyen Kibariye nihayet kararını verdi: Boşanmıyor.





Bu haberi de okudular Kibariye'nin eşinin sevgilisi kızına ders vermiş

‘YUVAMA SAHİP ÇIKIYORUM’

Kibariye, “Şu anda kızım ve eşimle evdeyim. Aileme, yuvama sahip çıkıyorum. Kimse mutluluğumuzu bozamaz. Ali’nin bana ihanet ettiğine inanmıyorum. Gözümle görmedim. Umrumda da değil. Aldatmış olsa bile bir iki günlük sevda için boşanmam. Kocamın borçları var mı bilmiyorum. Önemli olan aşkımız, huzurumuz, sağlığımız. Para kazanılır, borçlar ödenir. Bunlar mesele değil” açıklamasını yaptı. Eşinin 37’nci doğum gününü de evlerinde kutladı.

NELER OLMUŞTU?

İddialara göre; Ali Küçükbalçık, spor hocası olduğu söylenen Doha Elenouty’i kızları Birgül’ü zayıflatması için sık sık eve getirdi. Doha hamile kaldı. İşleri kötü giden Ali Küçükbalçık maddi olarak zor bir döneme girdi. Bu yüzden Kibariye 10 milyon lira kaybetti.