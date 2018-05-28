Kibariye: Kocamla evdeyim

Hatanın insanlar için olduğunu belirten Kibariye, 'Ben şu anda kızım ve eşimle birlikte evdeyim, olmuş ya da olmamış umurumda değil, ben gözümle görmedim, yuvama aileme sahip çıkıyorum, kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz. Benim kimseye borcum yok. Beni Türkiye'de 7'den 70'e, bakkalından işadamına herkes tanır, kimsenin parasının üzerine yatacak bir kadın değilim. Bizden alacağını olduğunu söyleyen insanların durumunu bilmiyorum, inanın ben de basından öğrendim" dedi.

'İHANET OLAYINA İNANMIYORUM'

Kibariye "Kocamın borçları var mı bilmiyorum. Ama benim kızımın babası, benim de çok sevdiğim kocam. Para yine kazanılır. ödenir geçer gider, bunlar mesele edilecek şeyler değil. Ama kızımla, kocamla sağlık, mutluluk ve her şeyden önce gelir. Bu yüzden ihanet olayını hiç inanmıyorum ve gözümle görmediğim bir şey içinde yorum yapmam. Yapmış olsa bile ki yapmadı, bir iki günlük bir sevda için yuvamı bozamam" dedi. (Yeni Asır)

O KADIN KONUŞTU

Öte yandan Ali Küçükbalçık ile aşk yaşadığı söylenen Lübnanlı Doha Elenouty, Star TV’deki ‘Duymayan Kalmasın’a bağlandı ve şu açıklamayı yaptı: “Ali Bey ile duygusal anlamda hiçbir bağım yok. Sadece dostane bir ilişkimiz var. Hamile olduğum da yalan. Ali Bey, Kibariye Hanım’ı çok seviyor."

KİBARİYE DE EVDEYDİ

Ayrıca, Lübnanlı Doha Elenouty’nin spor hocası olduğu ortaya çıktı. Dahası; Ali Küçükbalçık, kilolarından dertli olan kızları Birgül’ü zayıflatması için Doha’ya Ataşehir’deki evlerinin kapısını açtı. Birgül’e 20 gün boyunca pilates eğitimi verdi. Antrenman saatlerinde Kibariye de evdeydi.





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