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Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze töreni  

Kıbrıs’ta, Rumlar tarafından 1974 yılında katledilen kayıp 4 şehit için cenaze töreni düzenlendi

28 Aralık 2017, Perşembe 18:25
Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze töreni  
Rumlar tarafından katledilen kayıp şehitler Derviş Sadık, Havva Safık  Özkuyucu, Fatma Mehmet Tavukcu ve Halil Hüseyin Karabardak’a ait naaşlar, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailelerinden alınan DNA  örnekleri sayesinde belirlendi.        


ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI


Şehitlerin naaşı, Muratağa Camisi’nde kılınan cenaze namazının  ardından düzenlenen askeri törenle defnedildi. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve vatandaşlar katıldı.        



DUYGULU ANLAR YAŞANDI


Tören sırasında bazı şehit yakınları duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Törende konuşan Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlatıldığı 20 Temmuz 1974  sabahında Rum ordusunun söz konusu üç köyün erkeklerini toplayıp esir kamplarına götürdüğünü, köyün savunmasız, kadın ve çocukların da her tür tacize maruz kaldığını anlattı.          

Rum ve Yunanların 14 Ağustos sabahı çocuk ve kadınları hunharca  katlederek toplu olarak gömdüğünü dile getiren Aşır, Rum ve Yunan askerlerinin  katliam yaparak savaş suçu işlediğini ifade etti.  


700 KİŞİNİN NAAŞI BULUNDU


Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 ve 1974 yılları arasında  kayıp olarak listelenen şahısların naaşlarının gömülü yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.          

Komitenin Kıbrıs’ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2001 kayıptan yaklaşık 700’ünün naaşı bulundu.



 
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