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Kıdem tazminatına memur zammı

Milyonlarca çalışanın sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı 2018 yılı itibarıyla zamlandı. Tazminatın bir üst limiti var ve bu limiti memur maaşlarının katsayısı belirliyor. Ocak zammıyla tavan da yükseldi...

Kıdem tazminatına memur zammı
Bilal Emin Turan

Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK’lı) çalışanların güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti (tavan) var. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. 1 Ocak itibarıyla memur maaşı yüzde 5.69 artmıştı.


1 GÜNLE 5717 TL FARK

Tazminat tavanı da aynı oranda yani 270 lira artarak 4732 liradan 5002 liraya çıktı. 10 bin lira maaş da olsa kıdem 5002 lira olacak. Artış tutarı küçük gibi görünse de yıllarca aynı işyerinde çalışanlar için büyük bir avantaj ortaya çıkıyor. Örneğin; 6 bin lira brüt maaşı olan bir işçi, 10 yıl çalışması varsa 1 Ocak öncesine göre 5717 lira fazla tazminat alacak.


KİMLER NASIL ALABİLİR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır. Kıdemde zamanaşımı 10 yıl.

 


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