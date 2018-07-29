Tarihi İpekyolu'nun kavşak noktasında yer alan Kayseri'ye, turizm iş birliği kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'den direkt uçak seferleri başlatılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin turizmde etkinliğinin artırılması çalışmaları kapsamında Ukrayna'nın en büyük 15 tur operatörü şirketinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, bu kış sezonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Kayseri'ye her hafta direkt uçak seferlerinin başlatılmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, şunları kaydetti:

'TURİZMDE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

"En önemli doğal güzelliğimiz Erciyes. Erciyes'in şehre değer kattığını bilen bir belediyeyiz ve bu yüzden 200 milyon euro yatırım yaptık. Şehrine bu derecede yatırım yapan dünyada başka yerel yönetim yoktur. Kayseri'nin en önemli özelliği güler yüzlü insanları ve misafirperver yöneticileridir. Kayseri ulaşımı rahat, düzgün ve planlı gelişen bir şehir. Şehirdeki düzen ve rahatlığın insanların mutluluğuna katkı yaptığını fark edebiliyorsunuz. Turizmde iş birliğine hazırız. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımızdan kuşkunuz olmasın."

Geçen yıl aralık ayında, Moskova'dan Kayseri'ye direkt uçuşlar başlatılmış, kente gelen ilk Rus kafilesi, Erkilet Havalimanı'nda karanfillerle karşılanmıştı.

AA