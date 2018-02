Kıl biberin kilosu 18 liraya çıktı! Taneyle satılmaya başladı

"YÜKSEK VERGİLER ETKİLİ"

"ANTALYA HALİNDE EN KALİTELİSİ 9 LİRA"

"ÜRÜN AZ BİBER PAHALI, YAZIN BOL ÇÖPE GİDİYOR"

Adem Özdoğan

Türkiye'nin örtü altı sebze ambarı konumundaki Antalya'da, bazı ürünlerde mevsimsel olarak üretimde düşüş yaşanıyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi kıl sivri(manken) biberde üretim hava şartlarının soğuk gitmesi nedeniyle gözle görülür bir düşüş yaşandı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Antalya Toptancı Hali'ne günde ortalama 3 ile 5 ton arasında gelen sivri biberin kalitesine göre alış fiyatı 6 ile 9 lira arasında değişiyor. Kıl sivri biberin eklenen maliyetlerle birlikte İstanbul'daki marketlerde fiyatının 18 liraya kadar yükselmesinin doğal olduğuna dikkat çekildi.Markette biber fiyatını 18 lira olarak gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Biber almanın zor olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Kilo fiyatını 1 lira 70 kuruş olarak düşündüm ama 17 lira 99 kuruşmuş. Sabah kahvaltısında kullanmak için zor. Bunun halden çıkış fiyatını çok merak ettim" dedi.Antalya Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, sivri(manken) kıl biberdeki fiyat artışındaki ana sebebin mevsimsel olduğunu kaydetti.Antalya'da sivri biberin satış fiyatının 8-9 lira bandında olduğunun altını çizen Akcan, " Burada maliyetler arttı. Maliyetten mümkün değil kısamıyoruz. Her sene girdilerimiz yüzde 20 artıyor. Üreticinin yetiştirdiği ürün son 10 yıldır devamlı geriliyor. Bu ürün İstanbul'da marketteki raftaki yerini alıncaya kadar çeşitli vergiler geliyor. Kim burada kazanan devlet. Tarım sektöründe şuanda ne çiftçi, ne tüccar ne komisyoncu para kazanamıyor. Bir maldan 3-4 sefer aynı üründen vergi alınır mı? Buda maliyet. Her şeyimiz ithal olmuş" dedi.Antalya halinden 9 liraya çıkan ürün girdilerle İstanbul'da 18 liraya afaki bir rakamla satıldığını kaydeden Akcan, "Ama sürekli maliyet biniyor, hepsinin bir bedeli var. Şu ürün akşama kadar serada dönümünden bu mevsimde 30 kilogram biber toplayabilir. Yevmiye parasını kurtarmaz. Bu girdileri tarımda düşürmemiz gerekiyor. Üreticiyi yaşatmazsak, birkaç sene sonra daha büyük rakamlara tüketici biber yemek zorunda kalacak. Ekmeyecek, ette olduğu gibi biberi de ithal etmeye başlayacağız. Şuanda biber cinsi ürünlerin en az üretildiği zaman. 1 ay daha biber fiyatı düşmez. Üretim çok az, hava şartlarından dolayı" ifadelerine yer verdi.Tüccar Ali Yandık, biberde fahiş fiyat artışının söz konusu olmadığının altını çizerek, aradaki uçurumun tamamen masraflardan kaynaklandığını dile getirdi."Geçen yıla oranla, kasa, nakliye, poşet fiyatları yüzde 20 arttı. Bunların hepsini eklediğiniz zaman arada bir uçurum yok. 1 liralık ürünü 5 liraya mı satıyoruz. Hayır.9 liraya aldığımız ürünü 12 liraya satıyoruz. Halde 17-20 liraya sivri biber yok. İstanbul'daki tüccar Antalya'dan aldığı en iyi malı orada 12 liradan sattı. Herkes haklı aslında. Devletimizin bu işe bir el atması lazım. Maliyetlerin dengelenmesi gerekir. Marketin kira bedeli artıyor. Mazot zamlanıyor. Bu arz talep meselesi. Ürün az olduğu fiyat yüksek, çok olduğu zaman düşük olur. Şimdi biber 17 liraya çıkmış diyorlar birde yazın gelsinler, biz çöpe sivri biber döküyoruz. 30-40 kuruşa satamıyoruz. Bu ayda biberin kilogram maliyeti 4-5 lira. Şuan mevsimsel haftalık 300 kilogram biber toplanıyor. Yaz mevsimine doğru biberin fiyatı ister istemez düşecektir. Bu fiyatların etkisi tamamen mevsimseldir. Her yıl bu tür yüksek fiyat artışlarını görüyoruz."