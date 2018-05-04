Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi

BÖLGEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Mehmet Nuri Turan

Hawaii’deki Kilauea Volkanı’nın Perşembe günü yerel saat ile 17.00 sularında lav püskürtmeye başlaması üzerine zorunlu tahliye kararı verilmişti.Dünya’nın en aktif volkanları arasında yer alan Kilauea Volkanı’nın Puu Oo krater merkezinin çökmesiyle patlaması ve lav nehirleri oluşturmasıyla Hawaii’de “acil durum” ilan edildi.Adada zorunlu tahliye kararıyla evlerinden ayrılmak zorunda kalanların sayısı 1700’e ulaştı. Ulusal Muhafızların da harekete geçirildiği Hawaii Big Island’ın Leiani Estates bölgesinde lavlardan kaçanlar kurulan yardım merkezlerinde sığındı.Elektrik hatlarının erimesi nedeniyle bölgeye elektrik verilemezken, Sivil Savunma Ajansı bölgede sülfür dioksit gazının tehlikeli seviyede tespit edildiğini duyurdu.Yetkililer volkanda gerçekleşen lav akıntısının ve patlamanın artarak devam edeceğinden endişe duyduklarını açıkladı.HONOLULU (İHA)