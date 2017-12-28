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Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Eski Demokrat Parti Kırıkkale İl Başkanı Adem Tonga, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Eski Demokrat Parti Kırıkkale İl Başkanı Adem Tonga, Kırıkkale Adliye Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumu döneminde gerçekleştirdikleri sivil inisiyatif çalışması üzerinden kendileri hakkında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapıldığı anlaşılan iftiralara dayalı FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 

Aldıkları karar çerçevesinde referandum kampanyası süresince illerde düzenledikleri "Demokrasi Buluşmaları"yla vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini "Evet" tercihi yönünde bilgilendirdiklerini ifade eden Tonga, şunları dile getirdi:

"Özellikle belirtmek isteriz ki 12 Eylül 2010 referandumu, Demokrasi Buluşmaları kapsamında salon toplantıları ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons araçları ve afiş ile bayraklar kullanılmamıştır. O dönemde böyle bir kampanya başlattık ve genel başkanımızı kendimiz davet ettik. Tüm masrafları da teşkilattaki arkadaşlarımla karşıladık. Asla ve asla FETÖ'nün bu olayla ilgisi de bağlantısı da yok. Böyle bir iftirada bulundular.

Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Biz Bakanımızı böyle basit şeyler için Allah'ın izniyle kimseye yedirmeyiz. Sonuna kadar Bakanımızın yanındayız. Bu davanın peşindeyiz."

Tonga ve beraberindekiler, açıklamanın ardından adliyeye geçerek suç duyurusunda bulundu.
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