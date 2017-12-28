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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz' sorusuna 'Aday olabilirim, parti içinde konuşuruz.' diye yanıtladı

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Habertürk TV'nin canlı yayınında soruları yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:
 

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?


Daha seçime çok var. Belediye başkanlarını zorla istifa ettirdiler. Bu doğru değil. Şantajla istifa ettiriliyor. Gelin burada seçim yapalım başkanı halk seçsin. Siz hangi gerekçeyle belediye başkanını şantajla istifa ettiriyorsun. Halk gelsin kendi belediye başkanını seçsin.

Bunlar milliyetçilerse en azından Yunan Savunma Bakanı'na cevap vermeleri gerekirdi. Sen dünya lideriyim diyorsun. Bu konu hakkında hiç bir şey demiyorsun. Bu Ege Adaları Yunanistan tarfından işgal ediliyor. Zarrab ve bu konu hakkında hiç bir şey demiyor.


CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?


CHP iktidarında çok güzel şeyler yapacağız. Tüm taşeronlara kadro vereceğiz. Aday olabilirim. Yeri ve zamanı gelir, araştırmalar yapılır ve karar verilir. Parti içinde konuşuruz.


CHP VE İTTİFAK SENARYOLARI


O süreç sağ sol süreci değil. O iki yönli bir süreç. Demokrasiden yana olanlar, otoriterden yana olanlar. Demokrasiden yana kim varsa o paydada buluşacağız. Dolayısıyla toplum ikiye ayrılacak. Demokrasiden yana olanların en az yüzde 60'ı sağlaması lazım.

Ülkücüler ve milliyetçiler demokrasiye aykırı değil. Bu partinin ötesinde bir olaydır. Seçmen partide kemikleşmeyi aşacak.


TÜRKİYE'YE DEMOKRASİYİ KİM GETİRECEKSE BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR


Partiler arasında ittifak olmaz, kanuna aykırı. İttifak belli bir düşünce çerçevesinde olur. Bir ülkenin üniversiteleri konuşmuyorsa o ülkede kalkınmayı bekleyemezsiniz. Kim demokrasiyi savunuyorsa koşulsuz destek veririz.

Türkiye'ye demokrasiyi kim getirecekse başımın üstünde yeri var. Türkiye'de erken seçime bir kişi karar verecek, neden kandırıyoruz birbirimizi?

Demokrasi hızla zemin kaybediyor. Yargı bağımsızlığı gitti. FETÖ yöntemi ile onun yaptığı operasyonun benzerini KHK ile yapıyorlar. Bizden bir partili 'Ben ne olacağım?' diyorsa derhal partiden istifa etmeli. 'Biz ne olacağız' diyorsa başımın üstünde yeri var. Türkiye bu kadar zor koşullar altındayken ben ne olacağım diye siyaset yapıyorsa, ayrılsın derhal.


KURULTAYDA TEK ADAY MI OLACAKSINIZ?


Bilmiyorum demokrasi var bizde. Biz koltuklara mahkum değiliz. Huzursuzluk varsa sorumlusu hükümettir. Onlar baskı uyguladıkça ben itiraz ediyorum.

Hürriyet
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