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Kılıçdaroğlu'ndan Afrin harekatına destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Hürriyet'e konuştu. Kılıçdaroğlu, "Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam" dedi. 

21 Ocak 2018, Pazar 10:48
Kılıçdaroğlu'ndan Afrin harekatına destek
Kılıçdaroğlu, “Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır.

Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir” dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisini aradığını ve ayrıntılı bilgi verdiğini de söyledi.


DÜN PROTESTO EDİLDİ


Öte yandan dün BAlmanya'da belgesel galasında konuşan Kılıçdaroğlu'nun harekatı destekleyici sözleri salonda bulunan bazı kişiler tarafından protesto edildi.

Wuppertal kentinde Nebil Özgentürk'ün “56 yıllık göçün öyküsü - Bizim hikayemiz" belgeselinin gala töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin uzun yıllardır terörden büyük acılar çektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Ben şimdi burada konuşurken Afrin’de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Biz hiçbir ülkede terör olmasını istemeyiz. Hiçbir ülkede acının kanın, göz yaşının olmasını istemeyiz.” dedi.


Kılıçdaroğlu, “Komşularımızla huzur içinde yaşamak isteriz, birlikte yaşamak isteriz. Bizim bütün komşularla ayrıca akrabalık, kültürel ilişkilerimiz var. Biz burada acıları paylaşırken acıları yaşayan anneler var Türkiye’de. Hiçbir annenin acı çekmesini istemeyiz.” diye konuştu.


"ALLAH AFRİN'DE ASKERLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN"


Türkiye’nin Afrin operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz: Allah onların yardımcıları olsun. Biz kendi ülkemizde kardeşçe yaşamak istiyoruz, kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Komşularımızla huzur içinde, barış yaşamak istiyoruz. Barışı, kardeşliği ve huzuru kendi topraklarımızda da komşularımızda da egemen kılacağız. Biz demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Yılmaz Güney’in söylediği gibi 'Ya kazanacağız ya kazanacağız’ bunun başka yolu yok.”


"ORTADOĞU'NUN SİLAHLANDIRILMASINA KARŞIYIZ"


Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Emperyalist güçlerin Orta Doğu’dan da çekişmesini istiyoruz. Orta Doğu’nun silahlandırılmasına da karşıyız. Orta Doğu'da akan her kan bizim kanımızdır her gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Artık gerçekleri hep beraber haykırmak zorundayız. Barışı kendi bölgemize getirmek zorundayız. Birilerinin silahıyla kardeşi kardeşe kırdırtmamak zorundayız. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız."


KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ


Kılıçdaroğlu'nun Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirme yaptığı esnada bir grup davetli bu açıklamalara sözlü tepki gösterdi. Söz konusu kişilerin, CHP liderini "harekatı destekleyen sözleri" nedeniyle protesto ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine kısa bir süre daha konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi.


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