Kılıçdaroğlu'ndan Trump-Erdoğan görüşmesi hakkında ilk açıklama

"KONUŞMALARI BANT OLARAK YAYINLASINLAR"

Erdoğan Trump görüşmesi gündeme damga vurdu!



TRUMP KASIM'DA SİLAH VERİLMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

"ABD'NİN AÇIKLAMASI GÖRÜŞMEYİ YANSITMIYOR"



"TRUMP O İFADEYİ KULLANMADI"

Yaşar Can

Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 6. gününe girildi. Bu sürede 19 kritik bölge terör örgütünden alındı, 5 asker hayatını kaybetti, en az 287 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Dün akşam terör örgütüne silah yollayan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme Kasım ayında yapılan ve uyarı niteliği taşıyan görüşmeden sonra en kritik görüşmeydi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin içeriğine ilişkin tartışmalara katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar. Gerçek ortaya çıkmış olur" diye konuştu.Kasım ayında yapılan görüşmede ABD Başkanı Trump terör örgütü YPG'ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önce son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemişti. Ancak Trump bu görüşmenin ardından 12 Aralık’ta Pentagon'un Suriye'deki ortaklarına gönderilmek üzere hazırladığı 393.3 milyon dolarlık silah listesini onayladığı ortaya çıkmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine tekrar dikkati çekti.Görüşmede, Erdoğan ve Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesiyle ilgili ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini tam yansıtmadığı öğrenildi.Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, kaynaklardan edinilen bilgide, ABD tarafının yazılı açıklamasının görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığı vurgulandı.Kaynaklar Trump'ın, Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı" diye bir şeyden söz etmediğini, operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadığını belirtti.ABD tarafının, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması, Münbiç'te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle, oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindiği bildirildi.Türk tarafının da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere, Fırat'ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini, çekilme gerçekleştiğinde Münbiç'in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirttiği kaydedildi.Kaynaklar, şu ifadelere yer verdi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekmesine karşılık olarak, Trump ise PYD/YPG'ye artık silah vermediklerini, vermeyeceklerini söylemiştir.Trump, 'Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler' diye bir ifade kullanmadı. Konuşmalarda ABD'nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD/YPG'ye silah verilmesinden FETÖ'nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti."