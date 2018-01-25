15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

FETÖ’nün avukat yapılanması soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve 28 Eylül 2017’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Celal Çelik hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarında yürütülen soruşturma sürerken savcılık yeni bir karar aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol nedeninin ortadan kalkması nedeniyle avukat Çelik hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Şüpheli Çelik hakkındaki soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

İHA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Abdullah Ağar 'Zeytin Dalı' harekatındaki o detaya dikkat çekti!

Abdullah Ağar 'Zeytin Dalı' harekatındaki o detaya dikkat çekti!

Kasiyer Gülsün şebekeyi ele verdi! Yüzde 50 pay alıyormuş

Kasiyer Gülsün şebekeyi ele verdi! Yüzde 50 pay alıyormuş
Denizli’de kömür madeninde göçük! 1 madenci hayatını kaybetti

Denizli’de kömür madeninde göçük! 1 madenci hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Muharrem İnce'ye Tekin Bingöl'den man kafa yanıtı

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Muharrem İnce'ye Tekin Bingöl'den man kafa yanıtı
HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım'a Zeytin Dalı harekatı paylaşımı için gözaltı

HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım'a Zeytin Dalı harekatı paylaşımı için gözaltı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması
Diriliş Ertuğrul'da adı geçen Karacahisar Kalesi nerededir? Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi?

Diriliş Ertuğrul'da adı geçen Karacahisar Kalesi nerededir? Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi?
Erdoğan Trump görüşmesi gündeme damga vurdu!

Erdoğan Trump görüşmesi gündeme damga vurdu!

DİB Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonuçlarını açıkladı (DİB 2018 4-B Sözleşmeli Personel)

DİB Sözleşmeli Personel Alımı başvuru sonuçlarını açıkladı (DİB 2018 4-B Sözleşmeli Personel)
Kadıköy’de otopark gerginliği! İBB ve Kadıköy Belediye ekipleri karşı karşıya geldi

Kadıköy’de otopark gerginliği! İBB ve Kadıköy Belediye ekipleri karşı karşıya geldi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yazar İhsan Eliaçık'a Kızılelma eleştirisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yazar İhsan Eliaçık'a Kızılelma eleştirisi