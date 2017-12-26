Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul'a FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi
'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç.Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanıklı davada karar çıktı. Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak"
suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Savcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun eski başdanışmanı Doç.Dr. Fatih Gürsul
'un da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemişti.
FATİH GÜRSUL MAHKEMEDE KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?
Tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul, herkesin FETÖ'den korktuğu bir dönemde üniversitede "F tipi yapılanmaya" karşı şerh koyduğu için doçentlik unvanını geç aldığını savundu. Üniversitede verdiği şerhler karşısında baskılara da maruz kaldığını öne süren Fatih Gürsul, "Ben hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım, yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim"
ifadelerini kullandı.
'AİLEM MAĞDUR OLDU TAHLİYE İSTİYORUM'
ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının olmadığını öne süren Fatih
Gürsul, FETÖ'cülerle de herhangi bir iletişiminin olmadığını ifade etti. Gürsul, 2 çocuk babası olduğunu ve tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağduriyet yaşadığını, kendisine de sevk edildiği hastanede "uyku apnesi" teşhisi konulduğunu belirterek mağduriyetlerinin giderilmesi için tahliye ve beraatini talep etti.
FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından eski İÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fatih Gürsul da FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.
Senim Tanay