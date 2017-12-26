Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul'a FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis

FATİH GÜRSUL MAHKEMEDE KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?

'AİLEM MAĞDUR OLDU TAHLİYE İSTİYORUM'

Senim Tanay

'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç.Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanıklı davada karar çıktı. Fatih Gürsul,suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Savcı, CHP Genel Başkanı'nun eski başdanışmanı'un da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemişti.Tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul, herkesin FETÖ'den korktuğu bir dönemde üniversitede "F tipi yapılanmaya" karşı şerh koyduğu için doçentlik unvanını geç aldığını savundu. Üniversitede verdiği şerhler karşısında baskılara da maruz kaldığını öne süren Fatih Gürsul,ifadelerini kullandı.ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının olmadığını öne süren FatihGürsul, FETÖ'cülerle de herhangi bir iletişiminin olmadığını ifade etti. Gürsul, 2 çocuk babası olduğunu ve tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağduriyet yaşadığını, kendisine de sevk edildiği hastanede "uyku apnesi" teşhisi konulduğunu belirterek mağduriyetlerinin giderilmesi için tahliye ve beraatini talep etti.