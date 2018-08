Kılıçdaroğlu şikayetçi olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yumruklu saldırıyı gerçekleştiren saldırgan hakkında şikayetçi olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından saat 19.00'a kadar çalışmalarını Meclis'teki makamından yürüttü. Çok sayıda CHP milletvekili ve partililer Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri arasında Bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay da vardı.



Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken, gazetecilerin, "şikayetçi olacak mısınız?" sorusuna, "Bir bakmam lazım önce. Olayın ayrıntılarını bir öğrenelim" yanıtını verdi.



PROFESYONELCE BİR SALDIRI



Öte yandan Meclis'te gazetecilerin, sorularını yanıtlayan CHP Sivas Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, saldırganın Meclis'e girişinden itibaren kamera kayıtlarını izlediklerini söyledi.



Kamera kayıtlarına göre, söz konusu saldırganın saat 10.30'da Meclis'e giriş yaptığını belirten Özdemir, "Polis, güvenlik kapısında bu kişinin cebinde yalnızca 4 lira bozuk para olduğunu söyledi ancak biz kamera kayıtlarında bozuk paranın yanında cep telefonuna benzer kalıplı bir şey daha gördük" dedi.

GÜVENLİK TOPLANTISINDA KONUŞULACAK



Meclis'te perşembe günü yapılacak güvenlik toplantısında da bu konunun konuşulacağını ifade eden Özdemir, şunları söyledi:



"Meclise hak aramak için gelenlerden, slogan attı diye, üstünde yazılı broşür bulundu diye Meclis'e girişi yasaklananlar var. Ama 55 suçu olan sabıkalı biri bu Meclis'e elini kolunu sallayarak girebiliyor.



Meclis'in güvenliği yoktur. Bugün Genel Başkanımıza yapılan saldırı yarın bir başkasına da yapılabilir. Herhalde Başbakan'a yapılırsa ancak o zaman Meclis Başkanı aklını başına alacak. Ben daha önce 'her an silahlar da konuşabilir' diyerek uyarıda bulunmuştum. Hiç kimsenin güvenliğinin olmadığı, göstermelik bir Meclis güvenliği ile karşı karşıyayız.



Meclis Başkanı bu konuda samimi olması lazım. Grup toplantıları her türlü provokasyona açık. 'Grup toplantılarına milletvekilleri ve parti yöneticilerinin dışında izleyici alınmasın' denildi. Bu Meclis Başkanı'nın önerisiydi ama Başbakan'ı aşamadı.



Başbakan'ın güvenliğini gayet güzel sağlıyorlar. Başbakan'ın geçeceği koridorlar boşaltılıyor, bantlar çekiliyor, polisler orada. Sadece Başbakan'ın güvenliğinden sorumlular buradakiler. Anamuhalefet Partisi'nin güvenliği bunları ilgilendirmiyor."



(AA)