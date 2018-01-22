Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu

'KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET' SUÇU

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK'

Mine Bozkurt

Avukat Hasan Oğuz Altınkaynak tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede,'nun partisinin 16 Ocak 2018'deki grup toplantısında sarf ettiği, "Sivillere de dokunulmazlık getirdiler. Şiddet kullanan sivillere cezai, hukuki, idari ve mali sorumsuzluk getirdiler. Yani devlet, gücünü sivillere, yani devlet dışı militanlara devrediyor. Hiçbir darbe döneminde bu olmamıştı. İlk kez bu darbe döneminde yaşanıyor." sözlerine yer verildi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında geçen "militan" ifadesinin şehit yakını ve gazilerin onur, şeref ve saygınlığına yönelik olduğu vurgulanan dilekçede, "Şüphelinin beyanlarıyla 15 Temmuz 2016 gecesi her türlü siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakıp kenetlenerek darbe girişimine karşı çıkan, yüksek maneviyatı, eşsiz kahramanlık tabiatı ve destansı cesaretiyle bu ihaneti bertaraf eden kahraman gazilerimizi, bu uğurda canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve yakınlarını hedef aldığı aşikardır. Şüpheli, yaptığı açıklamalarla gazi ve şehit yakınlarına karşı onur, şeref ve saygınlığı rencide edici ifadeler kullanmıştır." değerlendirmesi yapıldı.Kaba, aşağılayıcı, küçük düşürücü ve kişisel saldırı içeren sözlerin, olayın tarafları ve konuşmanın çerçevesi politik alanda kalsa bile kabul edilebilir sınırları aşması nedeniyle siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin Anayasa mahkemesi kararı bulunduğu belirtilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun atılı suçu alenen işlediğinin de göz önünde bulundurularak, TCK'nin "hakaret" suçunu düzenleyen 125. maddesi ile "Kişinin hatırasına hakaret" suçunu düzenleyen 130. maddesi gereği cezalandırılması istendi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen suç duyurusu dilekçesinde ise şüphelinin Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajlara yer verildi.Bu beyanlarıyla şüphelinin, gazi ve şehit yakınlarını "Tekbir getirip boğaz kesmekle" itham ettiği, "Nur topu gibi bir darbe mağdurumuz..." ifadesiyle de 15 Temmuz'da verilen demokrasi mücadelesini küçümsediği belirtilen dilekçede, Kaftancıoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "İftira" suçlarından cezalandırılması istendi.