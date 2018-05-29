Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelerin hesabına ayda 1000 lira yatıracağız

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından organize edilen programa katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Arsan Center'da gerçekleştirilen iftar programında parti mensuplarına hitap eden Kılıçdaroğlu, seçim öncesi partisinin vizyon ve hedeflerini anlattı.

'AİLELERE 1000 LİRA DESTEK'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;





4 ülke bir araya geleceğiz ve OBİT'i kuracağız.





Yoksul ailelerin ayda 1000 lira hesabına yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek.





Eğitimi yeniden dizayn etmek zorundayız. Gerekirse boğazımızdan keseceğiz eğitime harcayacağız.





Teknoloji liseleri kuracağız. Bu liseleri OSB ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte yönetecek.





Çocuklarımızın daha iyi nitelikli okullarda okuması lazım.





Eğitim herşeyin anahtarıdır.





Osmanlı İmparatorluğu'nun kalkmasının tek sebebi sanayi devrimini kaçırmasıdır.





Devleti yöneten kişilerin 50 yıl sonrasını düşünmesi lazım.